Baharda karla zorlu mücadele

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02 Nisan 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 11:00:00

Muş'ta karla mücedele devam ediyor

Kaynak: AA

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Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda, 7 iş makinesi ve 10 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekipler, zorlu coğrafya, dik yamaç ile çığ tehlikesine karşın yer yer kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.

"Bu mücadelede 24 saat esasına göre devam etmek zorundayız"

Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere, bu yıl kentte çok kar yağdığını anlattı.

İlkbahar mevsimi olmasına rağmen karla mücadelenin devam ettiğini belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek yerlerde 7-8 metreyi hatta 9-10 metreyi bulan karla mücadele etmekte. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerimizin tüm personeline teşekkür ediyorum. Kapalı olan yollarımızı büyük bir mücadeleyle açmaya çalışıyoruz. Bu mücadelede 24 saat esasına göre devam etmek zorundayız. Çünkü hayat 24 saat esaslı akıyor. Çeşitli sağlık sorunu oluyor ya da eğitim hizmetinin aksamaması adına bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu karın arkasından inşallah baharda çok daha bereketli bir tarımsal sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Bazı işlerin riskleri vardır. Bu işlerde çalışanların bu tip risklerle de karşı karşıya oldukları belli ama eğitimleri iyi."

Etiketler : Muş Kar bahar
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