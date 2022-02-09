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Muş'ta HDP önündeki evlat eylemi sürüyor
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09 Şubat 2022 Çarşamba 16:13:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 16:13:00

Muş'ta HDP önündeki evlat eylemi sürüyor

Kaynak: AA

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Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Annelerden Ayten Koçhan, gazetecilere, 7 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna "teslim ol" çağrısında bulunan Koçhan, "Yeter annelerin ağladığı. HDP'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Çocuklarımızı kullanıyorlar. Çocuklarımız gelip teslim olsunlar. Bu kış günü kar, soğuk demeden burada bekliyoruz. Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar burada bekleyeceğiz." dedi.

"HDP ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜRÜP PKK'YA VERİYOR"

Baba Şemsettin Özcan da 43 haftadır burada eyleme devam ettiklerini, çocuğunu HDP'lilerden istediğini dile getirerek, "HDP Kürtleri savunduğunu söylüyor. Kürtleri nerede savunuyorsunuz? Kürtleri savunacaksanız gelin burada benim çocuğumu da savunun. Bu Kürt davası değil. HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor. Bize bir bayrak yeter, ikinci bayrak istemiyoruz. Polis, asker sana karışmaz oğlum geri gel. Devlete teslim ol. Sesimizi duyuyorsan hemen gel. Asker, polis bizim kardeşimiz. HDP'lilerin çocukları çok güzel yerlerde okuyor, bizim çocuklarımızı da dağ başına götürüyorlar." sözlerine yer verdi.

Etiketler : PKK MUŞ HDP
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