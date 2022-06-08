VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de bir ilk olacak! Yüzde 80 tamamlandı
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi
İran: Nükleer faaliyetlerimizde UAEA'nın kurallarına riayet ediyoruz
Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, AP'den ülkesinin AB üyeliğine destek istedi
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Düzce'de antik kentteki kazılarda toprak küp bulundu
Dünyanın gözü Türk zırhlısı Yörük'te!
Canlı yayında duyurdu! Asgari ücret ve EYT açıklaması
Başkan Erdoğan bir tazminat davası daha kazandı
Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı
Avrupa Konseyinde "Müslümanlara yönelik ayrımcılık" ele alındı
ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı
Ticaret Bakanlığı ilk 3 ayda güvensiz 1,2 milyon ürünün ülkeye girişini engelledi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz
İşte yeni kira artış oranları
MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
"BM'nin Ukrayna planını destekliyoruz"
Sanayi grubundan 5 ayda rekor ihracat
Avrupa Merkez Bankası, para politikasında yeni döneme hazırlanıyor
Türkiye'nin en değerli markası THY bu yıl da tahtını korudu
Sivasspor'un yeni transferi Murat Paluli forma için iddialı konuştu
Kazakistan'da referandum: "Yeni Kazakistan" dönemi
08 Haziran 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 15:30:00

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı Dolandıran Parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi.

Aileler, çocuklarına da teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, Van, Diyarbakır ve Hakkari'de annelerin HDP önünde eylem yaptığını hatırlattı.

HDP'den çocuğunu isteyen Teker, şöyle konuştu:

"Bir çocuk dağda kalmayana kadar eylemi devam ettireceğiz. Korkmuyorum, buradayım sesimi duyuyorsan gel teslim ol oğlum. Senin için 3 yıldır bu eylemi yapıyorum. Ceza yok, gel teslim ol. Yeter oğlum, ben ve kardeşin Cuma hasta. Bize bakacak kimse yok, gel bize bak. Devlet bizim her şeyimiz. Seni nasıl kandırdılar. Dön Türkiye'ye gel. Seni bekliyorum oğlum."

"Oğlum gel devlete sığın"

Baba Şemsettin Özcan da 60 haftadır HDP'nin önünde eylem yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı HDP önünden aldılar götürdüler PKK'ya verdiler. Çocuklarımız gelene kadar burayı terk etmiyoruz. Burada devam edeceğiz. Oğlum gel devlete sığın. Oğlum gece gündüz seni düşünüyoruz. HDP'nin ne dini var ne de imanı. HDP'nin arkasından kim gidiyorsa o da onlar gibidir. Bir bayrağımız var. Türkiye'de başka bayrak yok. Atilla oğlum ,gel sıcak yuvana dön. Eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol."

"HDP, PKK'nın taşeronu"

Baba Alattin Koçhan ise "Oğlum Ersin Koçhan'ı istiyorum. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Oraların sana faydası yok. Gel ailene dön. Gözümüzü yollarda bırakma. 60 haftadır biz burada eylem yapıyoruz. Hiçbir devlet vatandaşından vazgeçmediği gibi senden de vazgeçmeyeceğini biliyorum. Onun için dön gel. HDP, PKK'nın taşeronu." dedi.

Etiketler : Diyarbakır anneleri HDP Alattin Koçhan
Estetikle bambaşka biri oldu

Estetikle bambaşka biri oldu
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Harbiye özlemi

Harbiye özlemi
Usta isim 'İyilik'te

Usta isim 'İyilik'te
Öğretmen oldu

Öğretmen oldu
Başlamadan rafa kalktı

Başlamadan rafa kalktı
Hayat Gökçe'ye güzel

Hayat Gökçe'ye güzel
İlk KKTC heyecanı

İlk KKTC heyecanı
İşleri geri çevirmiyorum

İşleri geri çevirmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX