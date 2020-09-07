Muş'ta korkutan deprem!

Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kaynak: DHA-İHA
Muş'un Korkut ilçesinde merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 11.47'de meydana gelen depremi çevre iller de hissetti.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 11.47'de merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde, yerin 9,6 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Van, Bitlis ve Muş illeri çevresinde hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Muş'un Korkut ilçesinde meydana geldi. Sosyal medyada da birçok kullanıcı depremin Van, Bitlis ve Muş illeri ve çevresinde hissedildiğini yazdı.
Olumsuz ihbar gelmedi
AFAD, Twitter'dan deprem bölgesinden olumsuz bir ihbar alınmadığını şu ifadelerle duyurdu: "Geçmiş olsun Muş. Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "
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