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21 Kasım 2021 Pazar 13:14:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 13:16:00

Müslüme'nin ölümünde dikkat çeken detaylar... Görgü tanıkları anlattı

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Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve 19 Kasım'da cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programında gündem olan Müslüme'nin ölümüyle ilgili görgü tanıkları, cesedin 10 günlük olmadığı yönünde bilgiler verdi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve 19 Kasım'da cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Gözaltındaki aile yakınları sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesine götürüldü.

Sabah'ta yer verilen habere göre, A haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Müslüme Yağal olayındaki son dakika gelişmelerini aktardı. Uğur, şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda hala Müslüme'nin neden öldüğü ya da öldürüldüğü merak konusu. Birçok soru işareti var."

"Müslüme dün Karaman'da defnedildi. Ama ailesi törene katılamadı. Çünkü anne ve babası ile yakınları gözaltına alındı."

"Aile fertlerinin sorgulaması halen devam ediyor. Resmi olmayan bilgiler doğrultusunda ise şunu söyleyebiliriz;

10 günlük arama sonrasında Müslüme'nin cansız bedeni bulunmuştu. Ancak görgü tanıklarının ifadesine göre; Cesedin 10 günlük olmadığı yönünde bilgiler aldığımızı söyleyebiliriz.

Cesedin birkaç günlük olduğu ifade ediliyor. Tabi bunlar resmi olmayan bilgiler. Yine görgü tanıklarının ifadesine göre; Cesedin etrafında herhangi bir kan izi olmadığı yönünde bilgiler var elimizde.

Ayrıca cesedin vücut bütünlüğünün korunduğu yönünde de bilgiler var. Yine Müslüme'nin cansız bedeninde herhangi bir darp, bıçak veya bir kesik izinin de olmadığı yönünde bilgiler elimizde mevcut."

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Etiketler : gülnar ilçesin Müslüme Karaman Müslüme Yağal'
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