Müslüman Alimler Heyeti'nden Başkan Erdoğan'a ziyaret
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği ile beraberindeki heyet ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de yer aldı.
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