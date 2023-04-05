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05 Nisan 2023 Çarşamba 13:24:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 13:24:00

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Kaynak: AA

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Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Koçhan, "Beni görüyorsan duyuyorsan gel teslim ol. Bir kişi dağda kalana kadar eylemime devam edeceğim. Korkmayın, biz hep buradayız. Ciğerlerimiz yandı. Yılanın başı HDP'dir. Getirsinler evlatlarımızı teslim etsinler. Yeter annelerinin babaların ağladığı. Evlat hasretine dayanamıyoruz." dedi.

Şahinaz Özcan da HDP'nin çocukları kaçırıp PKK'ya teslim ettiği anlattı.

Çocuklarının kandırıldığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"HDP gelip derdimizi niye sormuyor. 2 yıldır buradayız, bir kere gelip derdimizi sormadılar. HDP çocuklarımızın nerede olduğunu biliyor, gidip getirsinler. Kürt davası diyorlar, o zaman benim çocuğum nerede. Bir gün bizimle görüştürün. Atilla, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Sizi kandırıp götürdüler. Bize bu acıyı yaşatıyorlar yazık değil miyiz. Onların bir saat çocukları eve geç geldiğinde ne yapıyorlar."

Etiketler : terör örgütü pkk muş hdp oturma eylemi

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