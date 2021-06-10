Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu
AK Parti'nin önergesi diğer partilerin önergeleri ile birleştirilerek Genel Kurul'da kabul edildi. Müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.
Meclis'te grubu bulunan 5 partinin verdiği 10 önerge birleştirildi, tek bir önerge olarak Genel Kurul'da görüşüldü.
Müzakerelerin ardından yapılan oylama ile müsilaj araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.
Müsilaj araştırma komisyonu kısa sürede çalışmaya başlayacak.
Komisyon için 19 üye belirlenecek, sorunun çözümüne yönelik toplantılar yapılacak.
Bu süreçte uzman ve akademisyenler dinlenecek, yerinde inceleme yapılacak.
Çalışmanın süresi 3 ay olacak.
Komisyonun hazırlayacağı rapor kamuoyu ile paylaşılacak.
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