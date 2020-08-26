Musa Orhan'ın tahliyesine itiraza ret!
İpek Er soruşturmasında tahliye edilen Musa Orhan'ın tahliyesine başsavcılık itiraz etti. İtiraz kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddedildi.
Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklanmıştı. Orhan, yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti.
Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti. Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddetti.
Geçen hafta tutuklanmıştı, bugün serbest bırakıldı
Uzman Çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçundan geçen hafta tutuklanmıştı.
Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte bugün Musa Orhan’ı serbest bıraktı.
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