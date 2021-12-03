VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte 128 maddelik tavsiye kararları
Musa Orhan'ın cezası belli oldu
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
"Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu TBMM'ye sunacağız"
Uğur Şahin'den yeni aşı açıklaması
Merkez Bankası'ndan dövize müdahale!
Bakan Akar'dan kritik ziyaret
MİT ensesinden adam aldı
Darbedilen bebekten bir iyi haber daha!
Atak helikopterine entegre edilecek
Dikkat çeken Türkiye yorumu!
AK Partili Güldal Akşit vefat etti
Türkiye'nin sistemine talip oldular: Bize de öğretin
Türk SİHA'sı satın alacaklar
Enflasyon oranı son dakika açıklandı!
AKINCI İHA'lar göreve hazır
Yeni insansız helikopterler envantere giriyor
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlar yandı!
Fitch'ten Türkiye kararı! Tahminleri yükseltti
6 ilde DHKP/C operasyonu: 43 gözaltı kararı
İçişleri: Ağrı, Kars, Erzurum'daki operasyona 790 personel katılıyor
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
İSTOÇ'ta saklambaç oyunu!
AB zorunlu aşıyı tartışıyor
03 Aralık 2021 Cuma 15:13:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 15:35:00

Musa Orhan'ın cezası belli oldu

ABONE OL

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Etiketler : Musa Orhan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi kıza cinsel saldırı İpek Er
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Kasım

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Kasım
Zirveyi bırakmıyor

Zirveyi bırakmıyor
İki yıl beklediler

İki yıl beklediler
Timsah Ateşi heyecanı!

Timsah Ateşi heyecanı!
Arabesk albüm geliyor

Arabesk albüm geliyor
Utangaçlık Hadise'si

Utangaçlık Hadise'si
Adana'ya hayran kaldı

Adana'ya hayran kaldı
Doğum günü yemeği

Doğum günü yemeği
Ablasını takip ediyor

Ablasını takip ediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER