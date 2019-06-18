Şehit olan Mısır Cumhurbaşkanı Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Yoğun katılımın gerçekleştiği cenaze namazı sonrası konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop "Mursi Mısır halkının seçtiği ilk cumhurbaşkanıydı. Onu darbeyle görevinden uzaklaştırdılar. Darbe ile gelenler daha büyük darbe ile giderler" dedi.

FATİH CAMİİ'NDE KILINACAK NAMAZA BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK



Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacağını duyurdu. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Dün vefat haberini aldığımız Muhammed Mursi için bugün İstanbul Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ben de Şehit Mursi kardeşimin gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğim.



ŞANLIURFA'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Şanlıurfa merkez Siverek ve Ceylanpınar ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.