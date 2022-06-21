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21 Haziran 2022 Salı 15:58:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 15:58:00

“Murat Özer ile Esas Mesele” 24 Haziran Cuma, 20.45

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“Murat Özer ile Esas Mesele” 24 Haziran Cuma akşamından itibaren, her Cuma 24 TV ekranlarında sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar... Altı çizilmesi gereken her şey alanında yetkin isimlerle "Esas Mesele" de konuşuluyor.

Gazeteci, Yazar Murat Özer'in moderatörlüğünde her hafta "Esas Mesele" konuşuluyor. Murat Özer, alanında uzman konukları ile birlikte meselenin özünü sizler için araştırıyor.

"Esas Mesele" Murat Özer moderatörlüğünde 24 Haziran Cuma gününden itibaren;

her Cuma saat 20.45'te 24 TV'de...

Murat Özer Kimdir?

1976 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde başladığı Sanat Tarihi eğitimini İTÜ'de "Osmanlı Kervansarayları" üzerine yazdığı yüksek lisans teziyle sürdürdü. Halen İÜ Türkiyat Enstitüsü'nde hazırladığı doktora teziyle akademik çalışmalarına devam ediyor.

Gazeteciliğe 1994'te muhabir olarak başladı. Çeşitli süreli yayınlarda editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

Yayınlanmış iki kitabı, uluslararası ilişkiler, siyaset ve kültür sanat alanlarında çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Etiketler : Esas Mesele Murat Özer Murat Özer Kimdir?
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