Murat Kurum'dan canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Lafa geldi mi çok laf!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum özel bir kanalda katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

KURUM'DAN CANLI YAYINDA İMAMOĞLU'NA TEPKİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmette lafa gelince çok laf yaptığını ama icraat göstermediğini vurgulayan Kurum "Lafa geldi mi çok laf. Bunu söyleyecek yüzleri yok. Heybeleri boş. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiç birini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları böyle söyleyerek samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor." diye konuştu.

İmamoğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösteren Murat Kurum, "ündemi İstanbul dışına çekme amaçlı, saygı ifadelerinden uzak bir siyasetle bir yere varamazsınız. Hatay'ın oradaki suyunu kim getirdi. Konya Büyükşehir getirdi. Sen koca Büyükşehir Belediyesiysen niye 10 bin konut yapmadın, niye oradaki altyapıyı çözme iradesini ortaya koymadın." açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN HALKIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI

Depremzede vatandaşlar başta olmak üzere Türkiye halkının muhalefetin 28 Mayıs seçimlerindeki vaatlerine değil Başkan Erdoğan'ın iradesine inandığını ve onu tekrar seçtiğini ifade eden Kurum, "Bugün depremzede kardeşlerimize ağıza alınmayacak laflar ettiler ama onlar Cumhurbaşkanımıza güvendiler ve güvenleri boşa çıkmadı." ifadelerini kullandı.