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Murat Kurum: "Yeni evlenecek gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz"
02 Şubat 2024 Cuma 19:28:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 19:28:00

Murat Kurum: "Yeni evlenecek gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz"

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Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Ümraniye'de “Gençlik Buluşması” programında konuştu.

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Ümraniye'de "Gençlik Buluşması" programında konuştu.

Murat Kurum, "Yeni evlenecek gençlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz" dedi.

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Etiketler : Murat Kurum İBB Gençlik Buluşması
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