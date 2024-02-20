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Muhalefetin "anketlerde öndeyiz" iddialarına yanıt
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20 Şubat 2024 Salı 22:55:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 22:55:00

Murat Kurum 24 TV canlı yayınında son anket sonuçlarını paylaştı

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Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 Radyo ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, muhalefetin 2 ay önce anketlerde "8-10 puan öndeyiz" iddialarına yapılan son anket sonuçlarını açıklayarak cevap verdi.

24 Seçim Özel'de Helin Aslan moderatörlüğünde, Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök sordu, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınında cevapladı.

"İSTANBULLULARIN AKLIYLA KİMSE ALAY EDEMEZ"

Murat Kurum, yapılan son anket sonuçlarını açıklayarak, "Muhalefet 8-10 puan öndeyiz tezviratları yapıyordu! Biz sahaya indik projelerimizi açıkladık, şu anda 1,5-2 puan öndeyiz. İstanbulluların aklıyla kimse alay edemez." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Murat Kurum anket istanbul
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