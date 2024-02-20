Muhalefetin "anketlerde öndeyiz" iddialarına yanıt

24 Seçim Özel'de Helin Aslan moderatörlüğünde, Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök sordu, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınında cevapladı.

"İSTANBULLULARIN AKLIYLA KİMSE ALAY EDEMEZ"

Murat Kurum, yapılan son anket sonuçlarını açıklayarak, "Muhalefet 8-10 puan öndeyiz tezviratları yapıyordu! Biz sahaya indik projelerimizi açıkladık, şu anda 1,5-2 puan öndeyiz. İstanbulluların aklıyla kimse alay edemez." ifadelerini kullandı.