Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00'da 24 TV'de

Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00'da 24 TV'de

Türkiye ateş çemberi içindeki bir barış ve istikrar adası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ustalık döneminde, Güçlü Türkiye'yi inşa ediyor. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Ama nasıl?

Yüz Yüze'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, uzman konuklarına, kritik sorular yöneltiyor. Gündem olacak cevaplar alıyor. Yüz Yüze güçlü Türkiye mücadelesini anlatıyor.

Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Doğalgaz fiyatları düşecek mi?

Akkuyu Nükleer Santrali'nde son durum ne? Türkiye'yi enerji kavşağı haline getirecek çalışmalar hangi aşamada?

Murat Çiçek soracak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez cevaplayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son gelişmeleri Murat Çiçek ile Yüz Yüze'de anlatıyor.