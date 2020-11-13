Murat Boz ile görüntülenen Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Zeynep Farah Abdullah açıkladı: Fotoğraf 1 ay öncesine ait

"Masumlar Apartmanı" dizisinin set çıkışında objektiflere yansıyan oyuncuya, Murat Boz soruldu. 1 ay önce birlikte çekilmiş karelerinin yeni habermiş gibi sunulduğunu söyleyen Abdullah, “Benim daha önce paylaştığım hikayeyi alıp görüntülendiler gibi bir şey yapmışlar. Arkadaş grubu içerisindeyiz, ekstra bir durum yok” dedi.

