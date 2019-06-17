Murat Bardakçı'dan yayın eleştirisi: Tatsız ve ruhsuz

  • Bist 100
    91.486
  • Dolar
    5,8719
  • Euro
    6,5965
  • Altın
    252,2023
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sanatçı Ömer Karaoğlu: İçten geldiği gibi sahici bir müzik yolculuğu içindeyim Sanatçı Ömer Karaoğlu: İçten geldiği gibi sahici bir müzik yolculuğu içindeyim
'Ata Yurdu'nda geleneklerini yaşatıyorlar 'Ata Yurdu'nda geleneklerini yaşatıyorlar
Dünya'nın en küçük pandası doğdu Dünya'nın en küçük pandası doğdu
Nijerya'da intihar saldırısı: En az 30 ölü Nijerya'da intihar saldırısı: En az 30 ölü
TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında TDK'nin tüm sözlükleri tek tıkla kullanıcının karşısında
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar?
Deniz Akkaya: Binali Yıldırım yarı babam sayılır Deniz Akkaya: Binali Yıldırım yarı babam sayılır
Venezuela'dan Oslo süreci için ''Türkiye'' çağrısı Venezuela'dan Oslo süreci için ''Türkiye'' çağrısı
Danıştay eski üyesi Mustafa Dinç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası Danıştay eski üyesi Mustafa Dinç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Prof. Dr. Salih Yılmaz: Türkiye İdlib'de üzerine düşeni yaptı Prof. Dr. Salih Yılmaz: Türkiye İdlib'de üzerine düşeni yaptı
YPG/PKK'nın yeni SDG oyunu YPG/PKK'nın yeni SDG oyunu
Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı' Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaynakların korunması tüm insanlığın iş birliğiyle mümkün Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaynakların korunması tüm insanlığın iş birliğiyle mümkün
Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı
Bodrum'un 'en sessiz' kafesi Bodrum'un 'en sessiz' kafesi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sergio Ricardo Messios Neves, Müslüman oldu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Sergio Ricardo Messios Neves, Müslüman oldu
AB'den arıcılığa mali destek AB'den arıcılığa mali destek
Yabancıya konut satışında en yüksek mayıs rakamları görüldü Yabancıya konut satışında en yüksek mayıs rakamları görüldü
Van'da hayran bırakan dolunay Van'da hayran bırakan dolunay
Ağrı Dağı Milli Parkı su altı güzellikleriyle cezbediyor Ağrı Dağı Milli Parkı su altı güzellikleriyle cezbediyor
WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik
G20'den startuplara destek G20'den startuplara destek
Çernobil Nükleer Santrali’nin eski müdürü İgor Gramotkin: Dizi gerçekleri saptırıyor Çernobil Nükleer Santrali’nin eski müdürü İgor Gramotkin: Dizi gerçekleri saptırıyor
Türkiye pavilyonu Münih'te ziyaretçi akınına uğradı Türkiye pavilyonu Münih'te ziyaretçi akınına uğradı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Haziran 2019 12:06 | Pazartesi

Murat Bardakçı'dan yayın eleştirisi: Tatsız ve ruhsuz

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği programı değerlendirdi. Bardakçı, "Bu kadar önemli bir programı böyle ruhsuz ve tatsız hale getirebilmek büyük başarıdır" dedi.

Murat Bardakçı, "Bu kadar önemli bir programı böyle ruhsuz ve tatsız hale getirebilmek büyük başarıdır" başlığıyla yayımlanan yazısında "Günlerden buyana beklenen ve ‘tarihî’ olacağı söylenen program nihayet yapıldı, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu TV’de bir araya gelip üç saate yakın ekranda kaldılar. Sizleri bilmem ama ben formatın tuhaflığı ve maalesef moderatörün de bu alandaki tecrübe noksanı yüzünden hayatımın en tatsız, en ruhsuz ve en sıkıcı siyasî tartışmasını izledim! Dolayısı ile, sadece adı ‘tartışma’ olan bu programın yapımcılarından, üç saat alacaklıyım" ifadesini kullandı.

Bardakçı şöyle devam etti:

Daha açık şekilde ifade edeyim: Tatsızlığın, ruhsuzluğun ve sıkıcılığın sebebi format gereği cevaplara konan süre sınırlaması, böyle bir programı idare konusundaki tecrübesizliği daha ilk başta belli olan moderatörün heyecanı ve zaman takıntısı, soruları hazırlayanların bilmeleri gereken en basit bazı malûmata bile sahip bulunmamaları ve hattâ soru sormak ile saçmalamak arasındaki farkı da her nedense düşünememeleri idi…

Meselâ, kamu görevlilerinin vermeye kanunen mecbur oldukları mal beyanını hatırlatıp Yıldırım ile İmamoğlu’na ‘Mal beyanında bulunur musunuz?’ demek ve daha da vahimi ‘Seçim sonucunu kabul edecek misiniz?’ diye sormak gibi!

Bu son soruya bak, süngüye davran! Binali Bey’in yahut İmamoğlu’nun ne cevap vermeleri bekleniyordu acaba? ‘Hayır şekerim, asla kabul etmeyeceğim! İlk sandık açılır açılmaz evdeki pompalı tüfeği kapıp sokağa fırlayacağım’ demeleri mi?

Adaylara her soruya cevap için üçer dakika müddet tanınması kimin aklıdır bilmiyorum…  Ama gözünü kronometreden bir türü ayırmayan moderatör süre sona erdiği anda telâşa kapılıp beş defa ‘Peki!’ ve belki de on defa ‘Tamam!’ diyerek diğer katılımcıya döndü, derken sürelerdeki saniyelik sarkmalar problem oldu ve Türkiye’nin en büyük şehrinin belediye başkanlığı seçimi ‘On beş saniye alacağınız var’, ‘Bir önceki sorudan yirmi saniyeniz kalmıştı, onu kullanabilirsiniz’ seviyesine iniverdi!

HATIRLADIĞINIZ ÇARPICI SÖZ VAR MI?

Moderatörü her iki adayın partileri seçmiş, formatı da herhalde yine partiler belirlemişti ama nedendir bilmem, bu tuhaf format Binali Bey ile İmamoğlu’nun programda karşılıklı konuşmalarına izin vermiyordu!

Hani birisi ile mahkemelik olur ve hakimin karşısına çıkarsınız; dâvâ ettiğiniz yahut sizi dâvâ eden adam ile lâf yarıştırmaya başladığınız anda hakim araya girip ‘Susun! Soruları sadece ben sorarım! Birbirinize lâf etmeyin, bir diyeceğiniz yahut soracağınız varsa bana söyleyin, ben sorayım!’ der ya, işte onun gibi…

Ve bu soğuk formatın katılımcıları cendereye sokmasının neticesinde ortaya böyle ruhsuz ve yapılan konuşmalardan da hatırda tek bir cümlenin kalmadığı bir program çıktı!

Televizyonlarımızdaki siyasî tartışma programlarının unutulmayan anları vardır. Meselâ 12 Eylül’ün ardından demokrasiye geçmeye çabaladığımız günlerde, 22 Ekim 1983’te yapılan TV programında yeni kurulan Halkçı Partinin Genel Başkanı Necdet Calp’in köprülerin ve KİT’lerin satışı hakkında Turgut Özal’a hitaben ‘Satamazsınız beyefendi satamazsınız, lâfla satarsınız!’ demesi hâlâ hatırlardadır ve bu sözler siyaset tarihimizin artık hoş bir hatırasıdır.

Süre takıntısı sebebiyle sözleri üç dakikada bir mutlaka kesen, esneklikten nasibini almayan ve katılımcıların birbirlerine tek kelime etmelerine bile izin vermeyen bir formatın bu programdan hatırda birşeyler bırakmaması tabiidir. Bu yüzden adaylar da vaadlerini ve projelerini tam olarak ifadeye imkân bulamadılar; Ordu Valisi hakkında sarfettiği iddia edilen malûm sözü hakikaten söyleyip söylemediğini İmamoğlu’na moderatör açıkça sormadığı için son günlerin bu önemli tartışmasında bir neticeye varılamadı ve Binali Bey’in veri kopyalama bahsinde kullandığı ‘devlet umûru’ ifadesi de arada kaynayıp gitti.
Ama ‘Program buz gibi idi, hiçbir esnekliği yoktu’ diye kimsenin hakkını yemeyeyim: Kapanıştan hemen önce çok büyük, hattâ dünya televizyonculuğunda hem devrim hem de deprem sayılabilecek güçte bir espri yapıldı; moderatör katılımcılara ‘Nasıldım ama? İşi iyi götürdüm mü? Moderatörlüğümü beğendiniz mi? Âdil miydim?’ meâlinden bir şeyler soruverdi!

Zoraki şekilde tarafsız görünme hevesi son zamanların bu çok önemli siyasî tartışmasını tatsız-tutsuz hâle getirmiş, tecrübesizlik de ruhunu almıştır!

Bu kadar önemli bir programı böyle ruhsuz ve tatsız hâle getirebilmek büyük başarıdır."

Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı
İşte o harita... Türkiye'siz şansları yok...
Konut alacaklar dikkat... Ziraat Bankası bugün başlattı...
Roman Neustadter Beşiktaş'a gidiyor
Pelin Batu: Sokrates'e, Platon'a fahişeler fikir verirdi
Sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! İşte akıbeti...
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk 'uyuşturucu' şantajı
TÜRGEV'den CHP adayının açıklamalarına tepki!
Binali Yıldırım'dan canlı yayın sonrası ilk mesaj
Bu detayları biliyor musunuz? Çifte tazminat almak için...
Bodrum'da tekne battı: Ölü ve kayıplar var
2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
CHP'li Belediye kıyıma devam ediyor! Mezarcı olmayınca işten kovuldu
Resmen açıklandı! O vergiyi ödemeyecekler
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu ikiye katladı
Beyaz TV ekibine çirkin saldırı
Cenk Tosun Galatasaray'a geliyor
Yaşarken öldürdü
Mali kongrede Fatih Terim isyanı! 'Bizi ondan kurtarın'
Hava durumu için son dakika uyarısı geldi! Meteoroloji açıkladı...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ