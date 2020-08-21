'Müjde'yle ilgili bekleyiş sürerken ilk fotoğraf Bakan Albayrak'tan geldi: Haydi Bismillah
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajıyla fotoğraf paylaştı.
Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı.
Bakan Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le paylaştığı fotoğrafa "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajını ekledi.
Haydi Bismillah..#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/AsmuKCkWV9— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
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