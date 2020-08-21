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21 Ağustos 2020 Cuma 13:25:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 13:25:00

'Müjde'yle ilgili bekleyiş sürerken ilk fotoğraf Bakan Albayrak'tan geldi: Haydi Bismillah

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajıyla fotoğraf paylaştı.

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı.

Bakan Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le paylaştığı fotoğrafa "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajını ekledi. 

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