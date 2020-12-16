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16 Aralık 2020 Çarşamba 15:17:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 15:24:00

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Yeni füze sistemi HİHAR A envantere giriyor

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e sahip çıkacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız" dedi. Savunma sanayinden müjdeli haberler aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Milli ve yerli HİSAR A envantere giriş öncesi kabul testi yapıldı" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı. Erdoğan, "Savunma sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. Milli ve yerli HİSAR A envantere giriş öncesi kabul testi yapıldı. HİSAR A füzemizin seri üretimi hayırlı olsun." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İSMAİL DEMİR VE EKİBİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız. İsmail Demir ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Yakın işbirliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da yaptırıma tabi tutulmuş, bugünkü savunma sanayinin temelleri atılmıştı.

"SAVUNMA SANAYİMİZDEN MÜJDELİ HABERLER ALIYORUZ"

Terörle mücadelemizi sınır ötesi harekatlarımızı savunma sanayi ürünleri ihracatımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hamdolsun Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını geride bırakmıştı. Elbette sıkıntılar olacaktır ama her sıkıntı çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bu şarkı burada bitmez, bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz. Nitekim savunma sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. Milli ve yerli HİSAR A envantere giriş öncesi kabul testi yapıldı. Son test birkaç ay gecikti. Normal şartlarda yurtdışından tedarik edilen parçaya ambargo uygulandı. Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzeye entegre ettik kısa sürede neticeye ulaştık.

"HİSAR A FÜZEMİZİN SERİ ÜRETİMİ HAYIRLI OLSUN"

Dolaylı müdahalelerle yerli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik. HİSAR A füzemizin seri üretimi hayırlı olsun.

Etiketler : ERDOĞAN FÜZE SAVUNMA HİSAR HİSAR A
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