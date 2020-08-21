Müjde sonrası MHP'den paylaşım: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı Cuma namazının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçerek tarihi müjdeyi duyurdu. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "320 milar metreküp doğal gaz keşfettik, devamı gelecek" dedi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ve heyecan yaratırken, MHP'den ilk tepki geldi.



MHP'DEN 'DOĞAL GAZ' PAYLAŞIMI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından MHP'den beğeni toplayan bir doğal gaz paylaşımı geldi. MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz' ifadeleri yer aldı. Paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından bir alıntı kullanıldı.