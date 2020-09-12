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12 Eylül 2020 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 13:30:00

Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi! PCR testi sonuçları negatif çıktı

Kaynak: Akşam

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Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Korona virüs sebebiyle hastanede tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yapılan son PCR testi negatif çıktı.

Koronavirüs sebebiyle 27 gündür Antalya’da özel bir hastanede tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yapılan son testi negatif çıktı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başkanın kliniğinin sabit olduğu, yoğun bakın ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve son kontrol PCR testinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "MUHİTTİN BAŞKANIMIZIN DURUMU HER GEÇEN GÜN İYİYE GİDİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korona virüs sebebiyle Antalya’da özel bir hastanede tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret edip durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu " İnşallah gönümüzdeki günlerde cihazdan çıkıp normale dönecek" dedi.

Antalya’da özel bir hastanede entübe halde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bugünkü ziyaretçisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Sabah saatlerinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte hastaneye gelerek Başkan Böcek’in durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Her şeyden önce Belediye Başkanımız bizim de ata dostumuz Muhittin Böcek’e Rabbim’den şifa diliyorum inşallah tez zamanda iyileşir tekrar aramıza döner görevine başlar" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Sağ olsun Sağlık Bakanımız başta olmak üzere hastanemiz, yöneticilerimiz diğer hastanelerden hekimlerimimiz herkes büyük çaba sarf etti ve ediyor. Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre Muhittin Başkanımızın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor, değerleri yükseliyor, normalleşiyor. İnşallah gönümüzdeki günlerde de cihazdan çıkıp normale dönecek, Bugün iyi haberleri almaktan da mutluluk duyuyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor. Dün Başkanımızın oğlu Gökhan kardeşimizi aradı, Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında durumuyla ilgili bilgi veriyor, inşallah tez zamanda iyileşecek" dedi.

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