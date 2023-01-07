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07 Ocak 2023 Cumartesi 00:34:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 00:34:00

Muharrem İnce'ye CHP engeli… Konuşmasını sokakta yapmak zorunda kaldı

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'nın İnegöl ilçesindeydi. İnegöl'de miting yapmak isteyen İnce'ye CHP'li İnegöl Belediyesi engel oldu. İnce, konuşmasını sokakta yapmak zorunda kaldı.

Muharrem İnce, CHP'nin politikalarını eleştirerek partisinden istifa etmiş ve Memleket Partisi'ni kurmuştu. CHP yönetimi ve CHP'li belediyeler, konuşmalarında sık sık CHP'nin politikalarını eleştiren İnce'yi engellemek için tüm imkanlarını kullanıyor.

Bir salonda gençlerle buluşma programı düzenleyecek İnce, CHP'li belediyenin kendisine izin vermemesi sebebiyle konuşmasını sokakta gerçekleştirdi.

"CHP'Lİ BELEDİYE İŞLETMECİYE BASKI YAPTI"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce engellenmesi sonrası parti otobüsünden üniversite öğrencilerine hitap etti. İnce, "Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin salonunda konuşalım dedik. Dün gece yememişler içmemişler işletmeciye, 'Siyasi faaliyet yapamazsın' demişler. Niye biliyor musunuz? Bundan 2-3 ay önce burada bir gençlik toplantısı yaptılar. Salonda hiç genç yoktu. Bana gençlerin geleceğini bildikleri için böyle karar aldılar. Bu yüzden sizlerle dışarıda buluştuk" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Muharrem İnce CHP Memleket Partisi Miting
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