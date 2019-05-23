Muharrem İnce'nin skandal iddialarıyla ilgili mahkeme kararını verdi! 20 bin TL tazminat ödeyecek
CHP’li Muharrem İnce, geçtiğimiz yıl Mart ayında yaptığı konuşmada "2001 yılında AK Parti kurulurken Pensilvanya’ya gidilerek icazet alındı" şeklinde bir açıklama yapmış ve bu iftirayı seçim sürecinde tekrarlamıştı. Başkan Erdoğan tarafından kesin bir dille reddedilen bu iftira yargıya taşındı. Başkan Erdoğan’ın avukatlarından Hüseyin Aydın, bugün sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile Muharrem İnce’nin 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a asılsız iftiralarda bulunan Muharrem İnce'nin, 20 bin tl manevi tazminat ödemesine karar verildi. Mahkemenin bu kararı sonrası Başkan Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Aydın açıklamasında, "Mahkeme, Muharrem İnce'nin "Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almaya Penisilvanya'ya gittin mi gitmedin mi? ..cumhurbaşkanı seçildiğimde kiminle gittiğini açıklayacağım" şeklindeki sözleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi." dedi.
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