Muharrem İnce'nin skandal iddialarıyla ilgili mahkeme kararını verdi! 20 bin TL tazminat ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a asılsız iftiralarda bulunan Muharrem İnce'nin, 20 bin tl manevi tazminat ödemesine karar verildi. Mahkemenin bu kararı sonrası Başkan Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.





Aydın açıklamasında, "Mahkeme, Muharrem İnce'nin "Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almaya Penisilvanya'ya gittin mi gitmedin mi? ..cumhurbaşkanı seçildiğimde kiminle gittiğini açıklayacağım" şeklindeki sözleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi." dedi.