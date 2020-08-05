İnce yılbaşında partisini kuruyor: İşte merak edilen detaylar

Muharrem İnce'nin ekibi “ihanet” serisi ile başladı
Yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce'nin ekibi sosyal medyadan ihanet serisi ile başladı. Sosyal medyadan İnce Gençlik hesabı ile yapılan paylaşımda Muharrem İnce'nin bir videosu "Genel Merkez'in saat 22.30'da ışıkları kapatıp partiyi terk edip, Muharrem İnce'yi yalnız bıraktığını hatırla" ifadeleri ile paylaşıldı.
Yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce, konuşulmaya devam ediyor. İnce'nin partisiyle ilgili detaylar ise merak konusu. Şimdiye dek iddiaları ne doğrulayan ne de yalanlayan İnce, ilk kez açıklamalarda bulundu. Muhalefetten memnun olmadığı ve yılbaşında yeni yüzlere parti kuracağını belirten İnce'nin ekibi de sosyal medya çalışmalarına başladı.
İNCE'NİN EKİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Yenişafak'ın haberine göre, İnce'nin ekibi Twitter'da İnce Gençlik hesabı ile dikkat çeken paylaşımlar yapmaya başladı. CHP'nin Muharrem İnce'yi yanlız bıraktığı belirtilen paylaşımda İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçimi sabahı Yalova'dan Ankara'ya kara yolundan geldiğini belirten ve CHP Genel Merkezini hedef alan videosu "Genel Merkez’in saat 22.30’da ışıkları kapatıp partiyi terk edip, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktığını hatırla" ifadeleriyle paylaşıldı.
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