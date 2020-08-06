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06 Ağustos 2020 Perşembe 10:34:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 10:34:00

Muharrem İnce'den radikal karar! Partinin merkez üssü belli oldu

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CHP'de üvey evlat muamelesi gören ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından her defasında parti dışına itilen Muharrem İnce yeni parti hazırlıklarına başladı. İnce'nin Yaşamkent'te ofis açacağı belirtildi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, yeni parti hedefiyle başlattığı hareketin merkezi belli oldu. İnce’nin, daha önce de kullandığı Ankara’nın Yaşamkentsemtindeki ofisini merkez üs olarak kullanacağı öğrenildi.

Hareketinin merkez üssü olarak Yaşamkent’i belirleyen İnce, Ankara’ya geçmeden önce çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştırdı. İnce’nin hedefinde partinin son kurultayında beklentilerini bulamayan “küskün” CHP’lilerin olduğu belirtiliyor. İnce ve ekibinin, küskün CHP’lilerle bire bir görüşmeler yaptığı ve bazı partililere “kurucular kurulu” üyeliği önerdiği de kulislerde konuşuluyor.

ANKARA'DAN YÖNETECEK

İnce, İstanbul’daki temaslarını tamamlayınca Ankara’ya geçerek çalışmalarını Yaşamkent’teki karargâhından sürdürecek. İnce, Yaşamkent’in yanı sıra genel başkan adaylığı sırasında kullandığı Çankaya semtindeki çalışma ofisinden de yararlanacak. Ankara’daki karargahından 81 ildeki örgütlenmesini tamamlamaya yönelik çalışmalarına ağırlık verecek olan İnce dün attığı tweet’te “Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?” diye sordu.

CHP yönetimi ise bu konudaki sessizliğini korurken, İnce’nin temasları yakından takip ediliyor. CHP yönetiminin değerlendirmesini, İnce’den gelecek resmi açıklamaya göre yapacağı vurgulanıyor

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