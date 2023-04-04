Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Seçimleri kazanmak gibi bir dertleri yok"

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin konuşan İnce, "Partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusu, seçim güvenliğini konuştuk" dedi.

"AMAÇLARI SUÇLUYU ŞİMDİDEN İLAN ETMEK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda seçimi kazanmak gibi bir dertlerinin olmadığını ifade eden Muharrem İnce, "Suçluyu şimdiden ilan edelim; bu Muharrem İnce. Dertleri bu. Bunu milletimizin iyi anlaması lazım. Bir taraftan yüzde 60 ile kazanıyoruz diyorlar. Muharrem İnce de 1-2 alsın. Yüzde 58 ile kazanın o zaman" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NA GÖRE DAHA ŞANSLIYIM"

"Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler" diyerek sözlerine devam eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na göre daha şanslı olduğunu da dile getirdi.