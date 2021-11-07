İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye'de başbakanlık yok. Başbakanlık yoksa başbakan adayı da olunmaz. Şu anda cumhurbaşkanlığı var, cumhurbaşkanlığına aday olacaksın, kazanacaksın, öyle yapacaksın. Öyle dostlarla, CV bırakanlarla olmaz." dedi.

İnce, Malatya'daki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet hakkında değerlendirmelerde bulunan İnce, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adaylığı için CV bırakıyorlarmış. Bence KPSS ile yapsınlar daha iyi olur. Kafası karışık bu muhalefetin. Bir tane kukla cumhurbaşkanı bulacaklarmış, etliye sütlüye karışmayacak, sonra bir tane yardımcı yapacaklarmış o yardımcı başbakan gibi olacakmış, memleketi yönetecekmiş, çocuk oyuncağı. Bir siyasi partinin amacı ülkeyi yönetmektir, partinin genel başkanı da partinin bir numaralı adamıdır. Onun da görevi bir numaralı göreve talip olmaktır. Olmayan yere talip olunur mu? Türkiye'de başbakanlık yok. Başbakanlık yoksa başbakan adayı da olunmaz. Şu anda cumhurbaşkanlığı var, cumhurbaşkanlığına aday olacaksın, kazanacaksın, öyle yapacaksın. Öyle dostlarla, CV bırakanlarla olmaz."

İnce, İYİ Parti'li Lütfü Türkan'ın, Bingöl'de şehit yakınına yönelik ifadelerini doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.