Muharrem İnce'den CHP'ye sert tepki: Herkes görmüş oldu

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un Şanlıurfa'da düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun solunda yer tuttuğu fotoğraf karesinin, kendisinin bulunduğu bölüm kesilerek paylaşmasına sert tepki gösterdi.



İnce, Sakarya ve Kocaeli'de gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde Yalova'daki evinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"PARTİDE BÖLÜCÜ KİMMİŞ HERKES GÖRMÜŞ OLDU"

Fotoğraf karesini kesenleri bölücülükle suçlayan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş herkes görmüş oldu. Evet, partide bölücüler var. Onların da kim olduğunu, o fotoğrafı yayan kişi, çeken kişi, ona onay veren kişiye bölücülerin kim olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum."