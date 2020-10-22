  • BIST
    1198.32
  • Dolar
    7,9380
  • Euro
    9,3910
  • Altın
    485,6470
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muharrem İnce'den CHP'ye sert tepki: Herkes görmüş oldu
İzmirli öğrencilerin tarım projesi Ödemiş'teki kadınlara ilham oldu
Günlük en yüksek vaka sayısına ulaşan İtalya'da 3 bölgede sokağa çıkma yasağı başlıyor
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 22 Ekim koronavirüs tablosu
Gösteriler ülke geneline yayıldı, çok sayıda mahkum cezaevinden firar etti
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
Evde karantina kuralına uymayan vatandaş yurda yerleştirildi
Azerbaycan ordusu 7 köyü daha işgalden kurtardı
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte bin 199 ölüm haberi daha
HDP Diyarbakır il başkanı gözaltına alındı
İyilik İçin Sanat Artweeks@Akaretler'de
Fransa'da bomba alarmı!
Bakan Selçuk açıkladı: 63 milyon lira yardım yapacağız
Türkiye'den Rusya'ya Suriye ve Libya ziyareti!
Rusya'da hükümet binasına bombalı saldırı girişimi!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
"Kamçı Kolbayev" gözaltına alındı
Gülistan'dan hala iz yok
Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Bu artık rica değil' diyerek yüz yüze eğitimle ilgili konuştu
ABD, Bulgaristan'a ''ikinci el'' F-16 hibe edecek
Uzmanlardan hamile, yaşlı ve veganlara iyot uyarısı
Şanlıurfa'da narkotik operasyonu: 9 gözaltı
Bakanlık duyurdu: 1 yıl daha ertelendi
HDP ilçe eş başkanları gözaltına alındı
22 Ekim 2020 Perşembe 20:24:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 20:24:00

Muharrem İnce'den CHP'ye sert tepki: Herkes görmüş oldu

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Eski CHP milletvekili Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana çekilen fotoğraftan kendisinin kesilip çıkarılmasına sert tepki gösterdi. İnce yaptığı açıklamada, "Partide bölücü kimmiş, herkes görmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un Şanlıurfa'da düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun solunda yer tuttuğu fotoğraf karesinin, kendisinin bulunduğu bölüm kesilerek paylaşmasına sert tepki gösterdi.

İnce, Sakarya ve Kocaeli'de gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde Yalova'daki evinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"PARTİDE BÖLÜCÜ KİMMİŞ HERKES GÖRMÜŞ OLDU"

Fotoğraf karesini kesenleri bölücülükle suçlayan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş herkes görmüş oldu. Evet, partide bölücüler var. Onların da kim olduğunu, o fotoğrafı yayan kişi, çeken kişi, ona onay veren kişiye bölücülerin kim olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER