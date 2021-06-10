10 Haziran 2021 Perşembe 18:10:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 18:14:00
Muharrem İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz
Muharrem İnce, CHP'yi eleştirdi. CHP'nin baskısı ile bazı medya organlarının kendisine yer vermediğini söyledi. "Siz iktidar olsanız bu milleti perişan edersiniz" dedi.
CHP yönetimini eleştiren İnce, "Halkın gerçeklerinden uzaklar. Genel merkezin baskısı ile susturulmuş bir muhalefet basını var." dedi.
İnce, konuşmasında şunları kaydetti;
Siz iktidar olsanız, bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız.