İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz

CHP yönetimini eleştiren İnce, "Halkın gerçeklerinden uzaklar. Genel merkezin baskısı ile susturulmuş bir muhalefet basını var." dedi.

İnce, konuşmasında şunları kaydetti;

Siz iktidar olsanız, bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız.