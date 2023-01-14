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14 Ocak 2023 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 08:00:00

Altılı Masa'nın modeline İnce'den sert tepki: Tam Yedi Kocalı Hürmüz olacak

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masanın 6 genel başkanın imza yetkisine sahip olduğu yönetim modelini eleştirdi. İnce, "Ortak payda oluşturdukları bana inandırıcı gelmiyor. Bir Cumhurbaşkanı ve 6 da Genel Başkan var. toplam 7. Tam Yedi Kocalı Hürmüz olacak." dedi.

Altılı Masa'nın önerdiği ve masadaki tüm parti genel başkanlarının imza yetkisine sahip olduğu yönetim modeliyle ilgili tartışmalar sürüyor. Adeta kaos ve kriz vadeden yönetim biçimine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

"YEDİ KOCALI HÜRMÜZ"

Muharrem İnce katıldığı bir Youtube yayınında 6'lı Masa'nın önerdiği modeli "Yedi Kocalı Hürmüz" sözleriyle tanımladı.

İnce söz konusu 6 Genel Başkan'ın da imza yetkisinin olduğu yönetim modeli hakkında "Ortak payda oluşturdukları bana inandırıcı gelmiyor. Nasıl yöneteceklermiş Türkiye'yi? Bir Cumhurbaşkanı ve 6 da Genel Başkan var. toplam 7. Tam Yedi Kocalı Hürmüz olacak. Cumhurbaşkanı karar verecek 6 kişiye imza attıracaklar. 6 kişiye imza attırmak için en az 6 saat lazım." dedi.

"BİRİ UYKUDA BİRİ UÇAKTA OLACAK"

İnce bir de örnek verdi ve "Biden Cumhurbaşkanını arayacak. Saat farkı da var. Biri uykuda olacak. Biri uçakta olacak. Bir genel müdür atayacaklar hepsinin imzası olacak. Bunlar Anayasa'yı bir kez açıp okumamışlar mı? 6'lı Masa'daki Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı olursa yardımcılardan emir alan Cumhurbaşkanı olur. Genel Başkanlar vekil olursa yine olmaz. Vekiller Yasama üyesidir. Cumhurbaşkanı Yürütmenin başıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKINA YALAN SÖYLÜYORLAR"

Muharrem İnce ayrıca 6'lı Masa'nın açık açık Türk halkına yalan söylediğini de dile getirerek şunları ekledi: Bu hayal mahsulü. Milletten güvenip cumhurbaşkanını seçmesini istiyorlar. Ama kendileri o cumhurbaşkanına güvenmedikleri için "İmzamız olmadan bir şey yapamaz." diyorlar

Etiketler : Altılı Masa Biden Muharrem İnce Yedi Kocalı Hürmüz
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