Muharrem İnce istifa etti: CHP artık tabeladan ibaret
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "CHP, artık tabeladan ibaret" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "CHP, artık tabeladan ibaret" dedi.
"YOLUMU AYIRIYORUM"
Bugün bir yol ayrımındayım. Kimlerle yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle, Atatürk'e 'kefere' diyenleri yönetici yapanlarla, grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atama getiren bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum.
CHP'den istifa eden 3 milletvekili arkadaşımız, Memleket Hareketi'ne katıldı.
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