Kurucu isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız

Muharrem İnce: Hepsi yeni isim, bir iki gün içinde açıklayacağız

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını belirterek, listede yer alan isimlerin hepsinin yeni olduğunu belirtti.

'Rahatını bozan insanlar' olarak tanımladığı isimlerin hepsinin yeni olduğunu belirten Muharrem İnce, ""Biz ülkenin yetenekli evlatlarının harcanmamasını istiyoruz. Bu yetenekli evlatlar bir laboratuvarda çalışan bir araştırmacı, bir mühendis de olabilir" dedi.

Bu ülkenin yetenekli evlatları olduğunu söyleyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar harcanıyor ne yazık ki. Biz bu ülkede bu insanların geleceğe huzurla, güvenle bakmaları için yeteneklerini değerlendirmelerini istiyoruz. Ve 'rahatını bozan insanlar' olarak bu ülkenin iyi okullarında okumuş, daha önce siyasetle pek uğraşmamış arkadaşlarımla birlikte ne istiyoruz, nasıl yapacağız, neyi yapacağız onları açıklayacağız"

'YILBAŞINI BULMAZ AÇIKLARIZ'

İnce, 29 Ekim'den sonra manifesto yazmaya başlayacağını ifade ederek, "Yarın İstanbul'da çalışmalarımız olacak. Pandemi koşulları zorluyor. Tedbir alarak çalıştığımız için zaman olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Belki bakarsınız sokağa çıkma yasağı gelebilir, onun için biraz yavaş gidiyor pandemi koşullarında; ama yılbaşını bulmaz. Hepsi yeni isim zaten, isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız" diye konuştu.