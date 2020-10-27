  • BIST
    1142.91
  • Dolar
    8,1908
  • Euro
    9,6958
  • Altın
    502,0960
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Türkiye markasına büyük katkı sağlayacak
Numan Kurtulmuş'tan Fransa'ya sert tepki: Protesto ediyoruz
Bakan Albayrak bu sözlerle duyurdu
Bakan Dönmez müjdeyi verdi
Kurucu isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız
Tam bir kış havası yaşayacağız!
Anamur'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İşgalci Ermenistan'ın çöküşü sürüyor! Görevden alındı
Drone tehdidine karşı İlter kalkanı
Şok görüntü! 15 kişilik minibüsten 27 kişi çıktı
Mustafa Sarıgül DSP'den ayrıldığını duyurdu
PKK'lılar FETÖ'cülerle kaçıyor
Bosphorus Film Lab etkinliklerle dolu bir günü daha geride bıraktı
8. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma film gösterimleri devam ediyor
Paşinyan 'Hezimet sarhoşu' oldu!
MHP lideri Bahçeli'den sert sözler! Siyasi şizofren
Acı haberi kızı duyurdu! Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Kobani soruşturmasında flaş gelişme!
Münbiç'ten havalandılar, Amanos'a indiler!
Başkan Erdoğan'dan ırkçı Wilders'a suç duyurusu!
Minibüslerde virüse bile yer yok!
Mersin'de terör operasyonu: 4 zanlı gözaltında
Erol Bulut'un Trabzonspor maçının devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı
İran'da korkutan deprem!
27 Ekim 2020 Salı 15:13:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 15:24:00

Muharrem İnce: Hepsi yeni isim, bir iki gün içinde açıklayacağız

Kaynak: DHA

ABONE OL

'100 Günde Memleket Hareketi'ni başlatan ve il il gezmeye devam eden CHP eski milletvekili Muharrem İnce, hareketin kurucu isimlerini bir iki gün içinde açıklayacağını duyurdu. İnce, 'Rahatını bozan insanlar' olarak tanımladığı isimlerin hepsinin yeni olduğunu belirtti.

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını belirterek, listede yer alan isimlerin hepsinin yeni olduğunu belirtti.

'Rahatını bozan insanlar' olarak tanımladığı isimlerin hepsinin yeni olduğunu belirten Muharrem İnce, ""Biz ülkenin yetenekli evlatlarının harcanmamasını istiyoruz. Bu yetenekli evlatlar bir laboratuvarda çalışan bir araştırmacı, bir mühendis de olabilir" dedi.

Bu ülkenin yetenekli evlatları olduğunu söyleyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar harcanıyor ne yazık ki. Biz bu ülkede bu insanların geleceğe huzurla, güvenle bakmaları için yeteneklerini değerlendirmelerini istiyoruz. Ve 'rahatını bozan insanlar' olarak bu ülkenin iyi okullarında okumuş, daha önce siyasetle pek uğraşmamış arkadaşlarımla birlikte ne istiyoruz, nasıl yapacağız, neyi yapacağız onları açıklayacağız"

'YILBAŞINI BULMAZ AÇIKLARIZ'

İnce, 29 Ekim'den sonra manifesto yazmaya başlayacağını ifade ederek, "Yarın İstanbul'da çalışmalarımız olacak. Pandemi koşulları zorluyor. Tedbir alarak çalıştığımız için zaman olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Belki bakarsınız sokağa çıkma yasağı gelebilir, onun için biraz yavaş gidiyor pandemi koşullarında; ama yılbaşını bulmaz. Hepsi yeni isim zaten, isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız" diye konuştu.

Etiketler :
Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi

Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi
Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi
Hercai dizisi oyuncularından sevilen isim Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı

Hercai dizisi oyuncularından sevilen isim Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı
Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle — Dizi katili Masumlar Apartmanı!

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle — Dizi katili Masumlar Apartmanı!
Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Ekin Türkmen psikoloğa gitmiş

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Ekin Türkmen psikoloğa gitmiş
Emre Altuğ'dan müziğe ara oyunculuğa devam kararı!

Emre Altuğ'dan müziğe ara oyunculuğa devam kararı!
Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek

Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek
"Esra Elönü ile Arafta Sorular" her pazar 20.00'de 24'te

"Esra Elönü ile Arafta Sorular" her pazar 20.00'de 24'te
İdo Tatlıses 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturuyor

İdo Tatlıses 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER