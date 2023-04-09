Muhalefette siyasi berdel skandalı

CHP'nin ağır toplarından Erdoğan Toprak'ın eşi Ece Güner Toprak'ın İyi Parti'den milletvekili adayı yapılması CHP ve İyi Parti'de infiale yol açtı.



Siyasi berdel skandalı olarak nitelendirilen "al gülüm ver gülüm" olayı iddiaya göre Erdoğan Toprak'ın Kılıçdaroğlu üzerindeki etkinliğini kullanması ile gerçekleşti.

Kulislere yansıyanlara göre Erdoğan Toprak kendisi de aday olduğu için kural gereği eşi Ece Güner Toprak'ı CHP listelerine yazdıramadı.

Ama vazgeçmedi ve rotayı İyi Parti'ye çevirdi.

Ece Güner Toprak İyi Parti İstanbul 2. Bölgeden aday gösterildi.

İyi Parti'nin bu "iyiliği" karşılıksız kalmadı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı yapıldı.

CHP ve İyi Parti teşkilatlarını karıştıran "al-ver"

pazarlığının her iki partinin milletvekili aday listelerinin üzerine şaibe düşürdüğü belirtiliyor.