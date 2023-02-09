Muhabir Burak Milli ile eşi ve bebeği depremde hayatını kaybetti

Muhabir Burak Milli ile eşi ve bebeği depremde hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu henüz 31 yaşında olan Burak Milli, eşi Ayşen Milli ve kız çocukları Eylül Lina enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, depremin ardından dördüncü günde, Milli ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Burak Milli, eşi ve bebeklerinin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Çok sayıda haber ve fotoğrafa imza atmıştı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulundan mezun olan Burak Milli, Hatay'ın yanı sıra Suriye sınırındaki gelişmelere de yakından tanıklık etmişti.

Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Milli, çok sayıda habere ve fotoğrafa imza atmış, bunlar uluslararası medyada da ses getirmişti.

Burak Milli'nin 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında çektiği dolunay önündeki TB2 Bayraktar insansız hava aracı fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.