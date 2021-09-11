11 Eylül 2021 Cumartesi 17:55:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 17:55:00
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 16.31'de 8,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40 kilometre olarak ölçüldü.
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