VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hindistan'da sel ve heyelan: 15 ölü
Mali'de BM konvoyuna silahlı saldırı: 3 ölü
Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı seçilen Yılmaz'a tebrik mesajı
Muğla'da yaşanan orman yangınına müdahale ediliyor
Almanya'da festival karıştı: 26 polis yaralandı
Orta Afrika Cumhuriyeti, Wagner birliklerinin ülkeyi terk ettiği iddiasını yalanladı
09 Temmuz 2023 Pazar 18:17:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 18:17:00

Muğla'da yaşanan orman yangınına müdahale ediliyor

ABONE OL

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına söndürme çalışmaları kapsamında havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Etiketler : yangın söndürme çalışmaları havadan müdahale karadan müdahale
Minik Aslan 2 oldu

Minik Aslan 2 oldu
Rapçilerin arabesk kavgası

Rapçilerin arabesk kavgası
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Barcelona tatili

Barcelona tatili
Senfonik konser

Senfonik konser
Gözde'nin ‘Yansıma'sı

Gözde'nin ‘Yansıma'sı
'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'

'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti
'İllegal Aşk'ın Emel'i

'İllegal Aşk'ın Emel'i

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX