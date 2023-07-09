Muğla'da yaşanan orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına söndürme çalışmaları kapsamında havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
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