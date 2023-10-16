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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 43 tutuklu
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16 Ekim 2023 Pazartesi 21:16:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 21:16:00

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 43 tutuklu

Kaynak: AA

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Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 43 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve sentetik hap, 3 ruhsatsız silah ve 12 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında 193 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Etiketler : MUĞLA UYUŞTURUCU OPERASYONU TUTUKLAMA
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