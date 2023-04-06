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06 Nisan 2023 Perşembe 18:36:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 18:36:00

Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'da sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, deprem bölgesindeki afetzedeleri sahte konteyner ilanları vererek kapora alıp dolandırdığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Kenan T. hakkında yapılan sorgulamada, "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan 17 arama kaydı bulunduğu belirlendi.

Zanlının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Etiketler : Sahte konteyner emniyet Muğla

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