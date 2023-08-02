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Muğla'da orman yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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02 Ağustos 2023 Çarşamba 20:38:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 20:38:00

Muğla'da orman yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiası ile gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüpheli F.K. (25), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Gaipten ses duydum. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım." dediği öğrenildi.

F.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince söndürülmüştü. Yangını çıkardığı öne sürülen F.K. dün gözaltına alınmıştı.

Etiketler : Menteşe Muğla orman yangını
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