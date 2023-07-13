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13 Temmuz 2023 Perşembe 18:40:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 18:40:00

Muğla'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.

Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Etiketler : Yangın muğla yangın akdeniz
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