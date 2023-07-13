Muğla'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.
Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
- CHP'li İmamoğlu'na İstanbullulardan sert tepki: Bu işi beceremiyorsunuz!
- Guterres'in Suriye yardım mekanizmasını tekrar faaliyete geçirmek için çalışma yürüttüğü bildirildi
- "İthalatımızı azaltma, dengeleme gayreti içindeyiz"
- Biden'dan Ukrayna'ya yine ret: Kimse savaş varken NATO'ya katılamaz
- Muğla'da çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı
- Türk savunma sanayisinde bir ilk: Türkiye'nin ilk insansız zırhlı aracı "ALPAR"