Muğla'da çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
- Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
- Niğde'de düzenlenen operasyonda 72,5 kilogram esrar ele geçirildi
- Müslüman Alimler Heyeti'nden Başkan Erdoğan'a ziyaret
- Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Fatih'te polis ekiplerince taksilere yönelik denetim yapıldı
- FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı