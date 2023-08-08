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08 Ağustos 2023 Salı 16:12:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 16:12:00

Muğla'da çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kaynak: AA

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Etiketler : muğla orman yangını muğla yangın
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