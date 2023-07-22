Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaynak: AA
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bellibol bölgesindeki ormandan duman çıktığının görülmesi üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı.
Yangın 7 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz ve 5 su tankeri desteğindeki ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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