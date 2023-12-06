Muğla'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Lastik bottaki 33 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarılarak bota alındı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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