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08 Ekim 2023 Pazar 22:42:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 22:42:00

Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 22 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Muğla DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARMA
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