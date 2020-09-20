Muğla da sallandı, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

20 Eylül 2020 Pazar 10:13:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 10:15:00
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,21 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Muğla'nın Datça ilçesine 205 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.
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