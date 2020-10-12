Muğla açıklarında mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı
Kaynak: AA
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botun motorunun arızalanmasıyla denizde mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında içinde sığınmacıların bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 14 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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