Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Bakan Bayraktar: Yeni bir reform ve yatırım dönemini başlatıyoruz
- Teröre geçit yok! 2 bin 67 terörist öldürüldü
- #CANLI "Platin Global 100 Ödülleri 2023" sahiplerini buluyor
- Bakan Koca'dan Saadet Partili Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama
- Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
- İklim değişikliğinde aktif görev! Karar alındı: Merkez Türkiye'de kurulacak