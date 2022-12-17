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17 Aralık 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 20:00:00

Mucizeyle gelen kahramanlık

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Doktorların 'yaşamaz' dediği 'Serebral Palsi' hastası Selcen Kankul, 45 günlük komadan çıkıp hayata tutundu. Sonra da kendisiyle aynı kaderi paylaşan hasta çocukların kahramanı olmak için fizyoterapist oldu. Şimdi onlara şifa olabilmek için çırpınıyor.

Doktorların 'yaşamaz' dediği 'Serebral Palsi' hastası Selcen Kankul, 45 günlük komadan çıkıp hayata tutundu. Sonra da kendisiyle aynı kaderi paylaşan hasta çocukların kahramanı olmak için fizyoterapist oldu. Şimdi onlara şifa olabilmek için çırpınıyor.

ELLERİNDEN TUTUP İLK ADIMI ATTIRIYOR

Mersin'de yaşayan 'Serebral Palsi' (beyin felci) hastası Selcen Kankul, henüz 6 aylıkken 45 gün komada kaldı. Doktorlar annesi Emel Kankul ve babası Süleyman Kankul'a Selcen için, "Her şey için hazırlıklı olun. Yaşaması mucize olur; yaşarsa da yüzde 90 engelli kalır" dedi. O küçük kız, bir mucizeye imza attı. Hayata tutunup hayallerinin peşinden koşan 27 yaşındaki Selcen Kankul okuyup 'fizyoterapist' oldu. Bugün kendisiyle aynı durumda olan çocuklara umut olup, onların ellerinden tutarak ilk adımlarını arttırdı.

'KENDİNİ SEVMEKTEN ASLA VAZGEÇME'

Kankul, "Fizyoterapistim bana iyi geliyordu. O benim kahramanımdı. Ben de diğer çocukların kahramanı olursam; benimle aynı durumdaki çocukların arkadaşı olabilirdi. Bu düşünceyle fizyoterapist olmaya karar verdim. Benim sihirli sözcüğüm; kendini sevmekten asla vazgeçme" dedi. Selcen Kankul, başarı öyküsüyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çekti. Engellilerle ilgili atama töreni için gittiği Beştepe'de Erdoğan'a; 81 ilin toprağından oluşturulan Türkiye haritasını hediye edenler arasındaydı. Tufan Kurban ile evlilik yolunda olan Kankul, "İnsanlara evleneceğimi söylediğimde bana; 'Hayatındaki kişi de engelli mi?' diye soruyorlar. Gülsem mi, ağlasam mı bilmiyorum. Çünkü toplumda böylesi bir ön yargı var. SONER KAN

Etiketler : Serebral Palsi beyin felci Selcen Kankul
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