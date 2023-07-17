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17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:44:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:44:00

Mucize kadın hastasında aşkı buldu

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6 aylıkken ‘Serebral Palsi' teşhisi konulan Selcen Kalkul, fizyoterapist olup aynı kaderi yaşayan çocukların kahramanı oldu. Motosiklet kazasının ardından tedaviye gelen hastasında aşkı bulan Kalkul, nikah masasına oturdu.

ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENDİ

Mersin'de dünyaya gelen Selcen Kankul (28), 6 aylıkken gözlerinde kayma ve vücudunun sol tarafında felç meydana gelince kaldırıldığı hastanede 45 gün komada kaldı. Doktorlar ailesine, "Her şey için hazırlıklı olun. Yaşaması mucize olur, yüzde 90 engelli kalabilir" dedi. Hastanedeki yaşam savaşını kazanan Kankul, beyin hasarına yol açan, Serebral Palsi hastası olduğunu üniversitedeyken öğrendi.

KAZAYLA GELEN KADER

Üniversitede Fizik Tedavi Bölümü'nü okuyan Kankul "6 aylıkken fizyoterapistim benim kahramanımdı. Ben de diğer çocukların kahramanı olmak istedim" dedi. Kankul'un hayatı, bir motosiklet kazasında yaralanan Tufan Kurban (26) ile kesişti. Kolunu kıran Kurban ile Selcen Kankul arasındaki doktor-hasta ilişkisi aşka dönüştü. İkili, 4 yıl süren birlikteliğin ardından hayatlarını birleştirdi.

KIR DÜĞÜNÜYLE EVLENDiLER

Mersin'de düzenlenen kır düğününde Selcen ve Tufan hayatlarını birleştirirken, AKŞAM da mutluluklarına tanık oldu.

Etiketler : Selcen Kankul Mersin Serebral Palsi hastası
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